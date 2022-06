Green Europe – A new European Way of Life?

Pfingstdialog. Um den Klimawandel in Krisenzeiten einzudämmen, muss sich die Wohlstandsgesellschaft auf Verzicht einstellen. Zudem soll das geopolitische Interesse Europas wieder in den Vordergrund rücken.

Europa steht vor gewaltigen Aufgaben und die beschworene Zeitenwende betrifft nicht nur die geopolitische Ausrichtung. Die ökologische Transformation ist dazu verdammt, ein gesellschaftliches, ökonomisches und politisches Erfolgsmodell zu werden. Das Ziel: eine durch nachhaltige Klima- und Energiepolitik resilientere und zukunftsorientierte Gesellschaft. Das Generalthema „Green Europe. Deal or no deal?“ des zehnten Pfingstdialogs auf Schloss Seggau Anfang Juni trug den gewaltigen Herausforderungen Rechnung, vor denen Politik und Wirtschaft stehen. Sie werden auch an der Bevölkerung nicht spurlos vorübergehen.

Wie kann der Weg Europas in eine nachhaltige Zukunft aussehen, der durch den Krieg in der Ukraine noch mehr zur Causa prima wurde? Wenn durch Sanktionen oder Lieferstopps fossile Energieträger aus Russland nicht mehr zur Verfügung stehen, braucht es rasche Lösungen. Darin waren sich die Diskutanten Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung, die Philosophin Lisz Hirn, Christopher Drexler, Europalandesrat, und Richard David Precht, Philosoph, Publizist und Autor, unter der Leitung von „Die Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak einig.

Es sind zwei gigantische Revolutionen, die derzeit bewältigt werden müssen, die notwendige Nachhaltigkeitsumwälzung und die zweite Industrialisierung, die zweite Maschinenrevolution. Eine unlösbare Aufgabe? Während die digitale Revolution gestaltet wird, müssen von Anfang an die Umweltkosten eingepreist werden, so der Philosoph Richard Precht: „Wir wissen, dass wir mit digitalem Gerät prinzipiell die Möglichkeit haben, deutlich weniger Energie zu verbrauchen. De facto passiert das nicht. Man muss zwischen den Begriffen der Effizienz und der Effektivität unterscheiden. Wir sind in der Öko-Diskussion gut darin, Dinge effizienter zu machen, wie dass ein Auto jetzt elektrisch fährt und dadurch deutlich weniger Energie verbraucht. Wenn sich gleichzeitig aber die Anzahl der Autos erhöht, dann ist das am Ende nicht effektiv.“ Vielmehr verbrauche die Menschheit der digitalen Technik mehr und mehr Energie, Streamingdienste müssten aus ethisch-moralischen Gründen vom Internet genommen werden. Erst wenn Energie global zur Gänze aus erneuerbaren Ressourcen stammt, könnten manche Entwicklungsschritte gesetzt werden, so Precht.

Verzicht als Allheilmittel?

Ohne den Verzicht auf ein Stück des westlichen Wohlstandes wird eine ökologische Transformation nicht gelingen. Die Verzichtsdebatte darf aber nicht global geführt werden, meint die Philosophin Lisz Hirn. „Hier geht es um die Probleme der westlichen Welt und der nördlichen Hemisphäre. Deshalb ist es zynisch, zu allgemeinem Verzicht aufzurufen. Wenn man über die Grenzen jenseits von Europa sieht, merkt man, dass in anderen Ländern genug verzichtet wird. Dort war man nie auf diesem Level des Energieverbrauchs und des generellen Lebensstils“ führt Hirn aus. Das Phänomen des „Handels wider das bessere Wissen“ sieht sie als Grundproblem.

Der frühere deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel unterstrich als Keynote Speaker, dass Europa aus der Wohlstandslethargie heraus muss, um die globalen Herausforderungen angemessen zu bewältigen – im Bild mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. (c) Foto Fischer

Mit dem Slogan „Verzicht auf Wohlstand“ gewinnt man keine Wahlen – wohl ein Grund, weshalb Einschnitte in der Lebensführung nur selten eingemahnt werden. Die Problematik kennt Ministerin Karoline Edtstadler aus dem Politik-Alltag. „Wir müssen viele kleine und große Räder miteinander bewegen, wenn wir die Erde lebenswert erhalten wollen. Aber die Bereitschaft, hier mitzutun, ist nicht immer groß. Einem jeden recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann – der Spruch trifft jetzt umso mehr zu. Die Schritte, die wir setzen müssen, bringen auch schmerzhafte Einschnitte. Denken wir an die notwenigen Sanktionspakete gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine. Die schmerzen und führen à la longue zu einem Wohlstandsverlust. Das muss man erst verdauen. Den Klimawandel dürfen wir trotzdem nicht vergessen.“

Die Wahrheit ist zumutbar

Europalandesrat Christopher Drexler hält Wahrheiten für zumutbar: „Nur ist zuerst die Frage, wer die Wahrheiten definiert. Wenn damit gemeint ist, ob Politik jenseits eines mediengetriebenen Mainstreams Haltung beziehen kann, bekenne ich mich dazu. Die Gestaltungsräume für Politik werden möglicherweise kleiner. Ich glaube schon noch, dass westliche Demokratien überlegene Staatssysteme sind. Ich glaube daran, dass in Demokratien westlicher Prägung Politik etwas bewirken kann. Wahrheit ist zumutbar.“

Manchmal lassen sich gravierende Veränderungen erstaunlich rasch vollziehen, wenn der politische Wille vorhanden ist. Chefredakteur Nowak erinnert an die Einführung des Katalysators für Autos und an das Verbot der Fluorkohlenwasserstoffe. Philosoph Precht zitiert das europäisch umgesetzte Rauchverbot in öffentlichen Räumen: „Dagegen gab es eine breite Bevölkerungsmehrheit beinahe in jedem EU-Staat. Die Politik hat es trotzdem umgesetzt, um die Nichtraucher zu schützen. Die Menschen unterschätzen häufig, wie sehr sie sich an Veränderungen anpassen können.“ Die Geschichte der Verbote sei eigentlich eine Erfolgsgeschichte, doch die Angst vor medialer Unbeliebtheit gehe um. „Wir haben ein System, das sich nicht an den Personen orientiert, sondern an den Medien. Wir haben Politiker, die bis zur Verblödung darauf erpicht sind, beliebt zu sein. Ich kann mich noch an Politiker in meiner Jugend erinnern, denen das egal war.“ Edtstadler lasse sich nicht von Beliebtheitswerten fernsteuern, sondern hofft auf die Akzeptanz von Maßnahmen in der Bevölkerung. „Wenn wir dem Klimawandel mit Fakten und Akten den Kampf ansagen, müssen wir die Infrastruktur dafür aufbauen, wenn wir von erneuerbarer Energie sprechen. Das muss vermutlich auch heißen, dass Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren nicht ewig dauern dürfen. Das heißt aber auch, dass die Teilnahmemöglichkeiten der Anrainer und der Bevölkerung eingeschränkt sind“, so die Ministerin. Sie sieht die Bereitschaft zum Verzicht nicht bei allen gegeben.

Die Achtung vor Schöpfung als wichtigste Haltung zur Bewältigung der Klimakrise forderte eindringlich der aus Ghana stammende Kurienkardinal Peter Turkson – im Bild mit dem steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl und Superintendent Wolfgang Rehner. (c) Foto Fischer

Mehr Zuversicht

Der Verlust von Wohlstand als Urangst Europas? Lisz Hirn kann dieser These nur zustimmen. Bei dem Begriff Wohlstand solle allerdings vielmehr an das Wohlergehen gedacht werden und an das, was Wohlergehen für jeden Einzelnen bedeutet: „Worauf sind wir bereit, freiwillig zu verzichten? Wo können wir sparen was nicht notwendig ist und was anderen schadet?“ Für Europalandesrat Drexler ist die Debatte zu sehr von Weltuntergangsstimmung getrieben. Für ihn sind technologischer Fortschritt, Forschung, Entwicklung und Innovation die besten Begleiter zur Bewältigung der Klimakrise: „Wir brauchen bei der Bewältigung von Krisen mehr Zuversicht als Dystopie.“ Deshalb sei nicht von einer generellen Abkehr von der Globalisierung auszugehen. „In der Steiermark wird jeder zweite Euro durch die Wertschöpfung im Export verdient, es hängt also die Hälfte des Wohlstands davon ab“, so Drexler. „Ein Großteil unseres Wohlstands basiert auf internationalem Austausch und Handel.“

Die Globalisierung sei unaufhaltbar, auch wenn der Fortschritt der Menschheit nicht als gerade aufsteigende Linie verläuft. „Wenn man sich die Weltkriege oder den hundert- und dreißigjährigen Krieg ansieht, gibt es Dellen“, analysiert Precht. „Bei all dem Elend und all dem Hunger gab es noch nie für so viele Menschen so gesegnete Umstände auf diesem Planeten. Heute seien die Geburtswehen einer neuen Machtverteilung auf der Welt zu beobachten, bei der China und Indien eine größere Rolle spielen wollen.

Drexler hofft, dass Europa in diesem Konzert mitspielt: „Ich hoffe, dass in zwanzig Jahren, in einer wieder stabilen Welt, die europäische Idee von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und eines aufgeklärten, freiheitlichen Staates das größte Exportgut Europas wird.“ Edtstadler möchte, trotz ihrer Forderung für ein resilienteres, eigenständigeres Europa die geopolitischen Interessen des Kontinents in den Vordergrund stellen.