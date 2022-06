Professor gefunden, dann erst gesucht?

Ausschreibung Med-Uni Wien. Wenn das Ergebnis einer Bestellung schon festzustehen scheint, wer wird sich noch bewerben?

Der Autor Dr. Johannes Miholic (* 1948) ist niedergelassener Facharzt für Chirurgie in Wien.

Im Herbst 1952 beschlossen führende Professoren der Medizinischen Fakultät in Wien für den freiwerdenden Lehrstuhl der II. Chirurgischen Universitätsklinik eine internationale Berühmtheit, Rudolf Nissen, als einzigen dem Ministerium zur Besetzung vorzuschlagen. Nissen zählte zu den Pionieren der Lungenchirurgie, die auf der ehemaligen Billroth-Klinik als Schwerpunkt implementiert werden sollte. Er war von allen in Betracht genommenen Kandidaten – zeittypisch nur Männer – die erste Wahl. Eine kleine, aber entschlossene Gruppe im Gefolge des scheidenden Klinikvorstands verabredete sich jedoch gegen den Vorschlag. Sie verhinderte Nissen und hob den gerade in Theorie und chirurgischer Praxis bescheidensten der Bewerber auf den Schild. Fast 70 Jahre später zeigt sich, dass sich nicht viel geändert hat: Wissenschaft bedeutet Hegemonie, und immer schon spielte Politik in den Wissenschaftsbetrieb hinein, wie auch – seltener und langsamer – Wissenschaft als Aufklärung die Geschichte formte.



Wissenschaft gedeiht in offenem Wettstreit von Ideen und Wagnissen. Protektionismus hemmt die Entfaltung von Ideen, Innovation und Fortschritt, selbst da, wo Entscheidungsträger die Zukunft der Forschung vorauszusagen imstande zu sein glauben. Doch die Entdeckungen durch Zufall, die alle entschiedenen Durchbrüche kennzeichnen, lassen sich nicht vorhersagen, auch wenn ein Rektor eine solche Vorhersage – und somit Richtlinienkompetenz – zu seinen Aufgaben wähnen sollte.