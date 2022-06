Eis im Stanitzel? Das kommt ja gar nicht in die Tüte!

Hörnchen, Cornet, Tüte oder Eiswaffel – worauf lassen Sie sich am liebsten Ihr Eis geben?

Ja wie denn sonst? Das spitze Waffelding, in und auf das Eisverkäufer ein paar Kugeln auftürmen, heißt natürlich Stanitzel. Damit sind alle Fragen beantwortet, vielen Dank fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal!

Gut, vielleicht sind doch noch ein, zwei Fragen offen. Also reden wir darüber. Dass sich etwa Deutsche das Eis eher in einer Tüte servieren lassen. Sie wissen schon, das ist dasselbe Wort, das man in deutschen Supermärkten zu hören bekommt, wenn man nach einem Sackerl fragt. Aber nein, die essen das Eis nicht im Sackerl, die Tüte hat da eine gewisse Bandbreite in Sachen Transportbehälter oder Verpackung. So wie auch das trichterförmige Waffelgebäck sprachlich einige Varianten hat. In manchen Teilen Deutschlands sagt man nämlich Hörnchen dazu, in anderen gar Eiswaffel, in der Schweiz wiederum kennt man es als Cornet. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen – Stanitzel ist in Österreich nicht nur der richtige (laut „Österreichischem Wörterbuch“ veraltende) Begriff für eine Eistüte, sondern auch die Bezeichnung für ein spitzes Papiersackerl (in Deutschland: Papiertüte).



Also gut, es heißt Stanitzel. Aber warum eigentlich? Gute Frage, denn so wirklich geklärt ist die Herkunft des Wortes nicht. In „Grimms Deutschem Wörterbuch“ führt man es auf ein italienisches Wort scarnuzzo zurück, das für eine Papierrolle oder Tüte stand und im Deutschen zum Scharnützel wurde. Und aus dem soll sich dann das Stanitzel entwickelt haben. Eine andere Vermutung: Aus dem Italienischen kommt auch cartoccio (Tüte), das über das Triestinische zu scartoccio geworden sein könnte. Offenbar gab es von dem ausgehend auch Skarnitzel und Scharnitzel als Varianten im Deutschen, bis am Ende das Stanitzel stand.

Und wie sagen Sie zum Waffelbehälter für Ihr Eis? Ich kaufe es ja am liebsten ganz einfach im Becher.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.06.2022)