Gesundheit als solider Anlagehafen?

Die Turbulenzen an den Finanzmärkten dauern an. Bei der Credit Suisse sieht man deshalb Gesundheitstitel als gute Chancen, in ruhigerem Fahrwasser zu navigieren.

Wien. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten gehen weiter. Und das aus mehreren Gründen. Dazu zählt etwa das von der EU jüngst beschlossene Ölembargo gegen Russland, wobei die EU rund 25 Prozent ihres Bedarfs aus der Region deckt. Bis Jahresende sollen die Importe aus Russland um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Die wirtschaftlichen Folgen sind jedoch unklar. Aber auch die Inflation bleibt Thema an den Märkten, sie wird von hohen Rohstoffkosten weiter angefacht. Der Umstand lastet zunehmend auf der Konjunktur. Allein in Europa wird daher eine Stagflation befürchtet, eine ungünstige Mischung aus Inflation und Stagnation.



Angesichts all dieser Entwicklungen bleibt die Frage, worauf Anleger ihr Augenmerk richten könnten. Lorenzo Biasio, Aktienanalyst für den Bereich Gesundheit bei der Credit Suisse, meint, der Gesundheitssektor sei gegenüber dem Abschwung des Gesamtmarkts zwar nicht immun gewesen, dennoch ist Biasio der Ansicht, dass die Branche im aktuellen Umfeld einer der besseren Bereiche für Anleger sei. Er spannt in diesem Zusammenhang den Bogen etwa zu den aktuellen Stagflationssorgen und meint, die Nachfrage im Gesundheitswesen sei relativ robust, auch, da die Bevölkerung weltweit zunehmend älter wird. Und damit nimmt schließlich der Bedarf für medizinische Leistung überproportional zu.