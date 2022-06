Deutscher Rückschrittsfußball

Die DFB-Auswahl schwächelt – wie auch die anderen europäischen Topnationen. Die Vorboten einer WM-Ablöse?

Es sind nicht die Resultate, verloren hat Deutschlands Nationalmannschaft heuer ja noch gar nicht. Ein Pflichtspiel gewonnen aber auch nicht, und deshalb bereitet fünf Monate vor WM-Anpfiff in Katar die „lasche Spielweise“ (Deutsche Presse-Agentur) der DFB-Elf Sorge. 1:1, 1:1, 1:1, 1:1 – das sind die jüngsten vier deutschen Resultate, zuletzt bei Mittelklassegegner Ungarn in Budapest.



Woran hapert's? In jahrelanger Ermangelung eines Torjägers will man die Sturmflaute mit Schnelligkeit und Kombinationen kompensieren. Doch das dafür zuständige und einst als „Moped“-Sturm gefeierte Trio Werner-Gnabry-Sané ist, so der Tenor, ein Fall für die Werkstatt.