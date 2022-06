Wien meldet Radler-Rekord für Monat Mai

Heuer gab es im Vergleich zu 2021 ein Plus von 33 Prozent.

Wien. Über 1,1 Millionen Radfahrer sind laut Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) im Vormonat Mai an den Wiener Zählstellen registriert worden – ein Plus von rund 33 Prozent gegenüber Mai 2021. Genau 1.155.358 Radler wurden an 13 Zählstellen registriert, 867.020 waren es im Mai des Vorjahres. Seither sind fünf neue Zählstellen hinzugekommen: Insgesamt wurden an den nun 18 Stellen im Mai 2022 1.465.474 Radler vermerkt, von Anfang Jänner bis Ende Mai mehr als vier Millionen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.06.2022)