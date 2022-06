WM-Play-off: Peru hat die besseren Karten

Showdown um die letzten WM-Tickets für Katar.

Ar-Rayyan. Im Kampf um den vorletzten noch freien Platz für die Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Peru die Favoritenrolle erkämpft. Der Gegner am Montag in Ar-Rayyan bei Doha heißt Australien (20 Uhr). Denn während es mit den Socceroos seit dem Höhepunkt 2006 (denkbar knappes Aus im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Italien) bergab geht, wurde in Peru in den vergangenen Jahren eine eingeschworene Truppe aufgebaut.



So gewannen die Südamerikaner schon das Gruppenduell gegen Australien bei der WM 2018 in Sotschi mit 2:0. Für den den Aufstieg in die K.-o.-Phase reichte es damals nicht, doch so mancher spätere Weltmeister aus Frankreich erklärte nach dem Titelgewinn, dass das 1:0 in der Vorrunde über Peru eine der härtesten Partien des Turniers gewesen sei. „Wir sind nicht das gleiche Team wie vor vier Jahren. Viele sind reifer geworden“, betonte nun Tormann und Kapitän Pedro Gallese bei der Pressekonferenz im Ahmad Bin Ali Stadium in Ar-Rayyan.



Verantwortlich für den Aufschwung der Peruaner, die ohne wirklich namhaften Europa-Legionär auskommen, ist Teamchef Ricardo Gareca, ein argentinischer Weltmeister von 1986, der damals mit einem Tor ausgerechnet die WM-Teilnahme Perus verhindert hatte. „Wir haben die Verantwortung, das Land zu einer weiteren WM zu bringen“, sagt Gareca.



Der Sieger dieses interkontinentalen Play-offs wird bei der WM in Katar (ab 21. November) den noch freien Platz in Gruppe D mit Titelverteidiger Frankreich, Dänemark und Tunesien bekommen. „Es ist das wichtigste Spiel unsere Lebens – das gilt für uns und für sie“, sagt Peru-Goalie Gallese.

Verlängerte Mittagspause

Das allerletzte WM-Ticket (in Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan) wird am Dienstag (20 Uhr) ebenfalls in Katar zwischen Costa Rica und Neuseeland ausgespielt. Costa Ricas öffentliche Angestellte sollen dafür eine extralange Mittagspause bekommen. Das hat Präsident Rodrigo Chaves angekündigt. (joe)

