Venezuela: Angriff auf Oppositionschef

Guaidó von Mob attackiert, offenbar auch Regierungsvertreter dabei.

Caracas. Der venezolanische Oppositionsführer und selbst ernannte Übergangspräsident, Juan Guaidó, ist von einer aggressiven Menschenmenge körperlich angegriffen worden. In Videos, die in sozialen Medien und vom Nachrichtenportal El Nacional verbreitet wurden, ist zu sehen, wie er während eines Besuchs der Stadt San Carlos beschimpft, geschubst und mit Gegenständen beworfen wird.



Auf einem Foto ist er mit zerrissenem Hemd zu sehen. Unklar war zunächst, ob der 38-Jährige verletzt wurde. Bewaffnete Handlanger der Diktatur des Präsidenten, Nicolás Maduro, hätten Guaidó gewaltsam angegriffen und Mitglieder seines Teams geschlagen, hieß es in einer Mitteilung von Guaidós Präsidialamt.



Das Auto, in dem Guaidó weggefahren ist, sei beschossen und von mehreren Kugeln getroffen worden. Eine frühere Kandidatin der sozialistischen Regierungspartei PSUV für das Gouverneursamt von Cojedes sei unter den Rädelsführern der Angreifer gewesen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.06.2022)