Die Venetbahn in Zams ist am Sonntag wegen eines technischen Defekts still gestanden.

Aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntag die Venetbahn in Zams (Bezirk Landeck) still gestanden. 20 Personen mussten laut "Tiroler Tageszeitung" (Onlineausgabe) daraufhin evakuiert werden. Ein Mitglied der Bergrettung Landeck stieg mittels Zugseil zur Gondel auf und half den Fahrgästen dabei, sich rund 40 Meter abzuseilen. Verletzt wurde niemand.

APA/ZOOM.TIROL

(APA)