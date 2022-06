Toni wer? Das ist der künftige Tiroler Landeshauptmann

(c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER)

Anton Mattle soll Günther Platter ablösen und die Tiroler ÖVP im Herbst in vorgezogene Neuwahlen führen. Mattle ist seit einem Jahr in der Landespolitik - und ein deklarierter „Schwarzer“.

Seit einem Jahr ist Anton Mattle Wirtschaftslandesrat in Tirol. Österreichweit ist er noch nicht sehr bekannt, aber das dürfte sich bald ändern: Wie Sonntagabend bekannt wurde, zieht sich der langjährige Tiroler Landeshauptmann Günther Platter zurück und wird am Montag Mattle als seinen Nachfolger vorschlagen.

Dass Platter sich aus der Politik zurückzieht, ist keine große Überraschung. Nach Jahren in der Spitzenpolitik - Platter war Verteidigungsminister, Innenminister und seit 2008 Tiroler Landeshauptmann, war der ÖVP-Politiker nicht mehr unumstritten. Vor allem im Pandemiemanagement ist vieles nicht rund gelaufen, Tirol galt für viele als Negativbeispiel - speziell in der ersten Phase, als sich das Virus von Ischgl aus über ganz Europa verbreitete. Platter hat lange Zeit offen gelassen, ob er bei der Landtagswahl, die turnusmäßig im kommenden Jahr stattfinden sollte, nochmals antreten will. Das ist nun nicht der Fall - offen bleibt, ob der Landeschef von seinen Parteifreunden zum Rückzug gedrängt wurde, oder ob er es sich aufgrund wenig aussichtsreicher Erfolgsprognosen noch einmal antun wollte.