Platter weg, Schützenhöfer weg: Was ist los in der ÖVP?

Tirols Landeshauptmann Günther Platter tritt überraschend zurück und verabschiedet sich wie sein steirischer Kollege Hermann Schützenhöfer in die Politpension. Wieso so plötzlich? Ist sein Nachfolger Anton Mattle der richtige Mann für das Amt - und wer tritt als nächster ab? Oliver Pink aus der „Presse" und der Tiroler Journalist Peter Plaikner über die Hofübergabe in Tirol und die Auswirkungen für die Bundes-ÖVP und Karl Nehammer.

