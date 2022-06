Gewessler: Erneuerbaren-Wärme-Gesetz geht in Begutachtung

Das Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG) ist finalisiert und geht in Begutachtung, kündigt die Umweltministerin an. Es soll dabei helfen, die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren.

Das Erneuerbaren Wärme Gesetz (EWG) ist finalisiert und geht in Begutachtung. Das erklärte Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag im Ö1-Morgenjournal. Das Gesetz soll dabei helfen, die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren.

Zudem kündigte Gewessler an, dass es bei Windparks in Zukunft möglich sein soll, bereits in die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu gehen, bevor eine Flächenwidmung vorliegt. Damit soll die Verfahrensdauer bei Windparks verkürzt werden. Sie wolle heute noch dazu einen Vorschlag präsentieren, so die Ministerin.

>>> Leonore Gewessler im Ö1-"Morgenjournal"

