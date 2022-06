Seit Jänner 4045 Asylverfahren beschleunigt erledigt

Insgesamt traf das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Zeitraum von Jänner bis Mai mehr als 21.200 Entscheidungen bei Asylanträgen.

Von Jänner bis Mai wurden in Österreich insgesamt 4045 Asylverfahren beschleunigt abgewickelt. Nach Angaben des Innenministeriums habe es sich dabei vorwiegend um Asylanträge von Staatsangehörigen aus Marokko, Pakistan, Indien, Tunesien und Ägypten gehandelt. In Summe wurden vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in diesem Zeitraum mehr als 21.200 Entscheidungen getroffen.

Als rasche Verfahren gelten dem Innenministerium zufolge jene, deren Dauer zwischen 72 Stunden und 25 Tagen liegt. Dabei handle es sich um Antragsteller, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen und keine Bleibewahrscheinlichkeit haben. Die Top-Nationalitäten bei den raschen Verfahrenseinleitungen in diesem Zeitraum waren Tunesien (35,5 Prozent), Pakistan (23,4 Prozent) und Indien (18,6 Prozent). Weitere relevante Nationalitäten seien Marokko, Ägypten, Algerien und Bangladesch.

Karner: „Schlepper versuchen Ukraine-Krise zu nutzen"

Waren es im Jahr 2020 noch 587 derartige Verfahren, stieg die Zahl im Vorjahr auf 3693. Insgesamt wurden seit Juni 2020 den Angaben des Innenministeriums zufolge 8325 rasche Entscheidungen getroffen.

Für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sind rasche Verfahren "ein wichtiger Garant" dafür, die Glaubwürdigkeit des Asylsystems aufrechtzuerhalten. "Schlepper versuchen die Ukraine-Krise und die damit im Zusammenhang stehenden Fluchtbewegungen zu nutzen", sagte Karner: "Sie werben damit, dass es noch nie so einfach war, nach Europa zu gelangen, wie seit Beginn der Ukraine-Krise."

(APA)