Cher und Versace bringen Pride-Kollektion heraus

„Chersace“ so der klingende Name, unter dem Popikone Cher und Designerin Donatella Versace eine Pride-Kollektion veröffentlichen. Der Erlös soll der LGBTQI-Community zugutekommen.

Juni ist Pride-Monat. Aus diesem Anlass haben Popstar Cher und Designerin Donatella Versace eine gemeinsame Kollektion in Regenbogenfarben herausgebracht. Das gaben die beiden letze Woche in separaten Instagram-Posts bekannt. Unter dem Namen „Chersace“ gibt es schwarz-bunte T-Shirts, Socken und Baseballcaps mit Medusa-Logo und einem Chersace-Schriftzug in Regenbogenfarben zu kaufen. Das Ganze zu einem stolzen Preis: Das strassbesetzte T-Shirt kostet 3.350 Dollar (3.150 Euro), die Socken 125 Dollar (118,17 Euro).

Der Erlös der Zusammenarbeit der beiden LGBTQI-Ikonen gehen Versace zufolge an die gemeinnützige Organisation „Gender Spectrum“, die Angehörige der Community unterstützt.

Langjährige Freundschaft

„Donatella und ich sind seit langem Freundinnen“, so Cher, „es hat sich einfach richtig angefühlt, unsere erste gemeinsame Kollektion einer Community zu widmen, die uns beiden so viel bedeutet.“ Ähnlich auch die Designerin Versace: „Es war immer in Traum von mir, mit Cher zusammenzuarbeiten.“ Erst kürzlich hat sie das Hochzeitskleid einer weiteren Freundin, Britney Spears, entworfen.

Auch ein Video, in dem der Schauspieler Jake Biongiovi die Kollektion vorstellt, wurde auf Instagram präsentiert. „Im Pride-Monat feiern wir die Community. Von langjähriger Freundschaft bis hin zu neuer Liebe und Eintracht, die Cher und Versace als Chersace umsetzen“, heißt es darin.

Cher sprach schon öfter in Interviews über ihre Verbundenheit mit der queeren Community. Auf Twitter widmete sie die Kollektion ihrem Sohn Chaz Bono, der sich 2009 als trans geoutet hatte.

