Günther Platter: "Es ist einmal genug"

Tirols Landeshauptmann Platter zieht sich nach 14 Jahren im Amt zurück. Er sprach auch über Drohungen: "Die vergangenen Monate haben mich auch nachdenklich gemacht."

Die für 2023 angesetzte Tiroler Landtagswahl soll auf Herbst vorverlegt werden, der langjährige Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zieht sich zurück und schlägt Wirtschaftslandesrat Anton Mattle als seinen Nachfolger vor. Was schon zuvor durchgesickert war, bestätigten die beiden bei einer Pressekonferenz nach dem Parteivorstand. Dort wurde ein einstimmiger Beschluss für vorgezogene Neuwahlen gefasst und Mattle einstimmig als Landeshauptmann-Kandidat nominiert.

Günther Platter sprach über die 14 Jahre seiner Amtszeit. Neben den vielen schönen Seiten als Landeshauptmann von Tirol hätten die letzten Jahre auch die negativen Seiten der Politik gezeigt. Er sprach von Anfeindungen, Drohungen. Die Zeit der Pandemie empfand der 68-Jährige offenbar als extrem große politische Belastung. Vor allem nach der Landeshauptleute-Konferenz am Achensee, bei der die Impfpflicht und ein weiterer Lockdown beschlossen worden war, sei er mit "Drohungen, sogar mit Morddrohungen gegenüber meinem persönlichen Umfeld" konfrontiert gewesen.

Nicht nur, aber auch deshalb habe er viel nachgedacht. „Ich kam zum Entschluss, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Es ist einmal genug. Und deshalb kandidiere ich nicht mehr bei der nächsten Landtagswahl.“ Und weiter: „Mit 68 Jahren tut man sich das nicht mehr an".

Der nächste Landeshauptmann müsse fünf Jahre im Amt bleiben, das würde sich bei ihm nicht mehr ausgehen. Deshalb stelle er Anton Mattle als seinen Nachfolger vor. Der sei authentisch, habe eine enorme Energie. "Mir ist die Entscheidung leicht gefallen, weil wir mit Mattle den richtigen Mann zur richtigen Zeit haben.“ Platter über Nachfolger Mattle: "Er ist einer von uns.“ Spielt das Stimmungsbild rund um die ÖVP eine Rolle? "Nein, das Gegenteil ist der Fall", sagte Platter auf die Frage eines Journalisten. In Tirol spüre man einen Aufwind, mit der Situation auf der Bundesebene habe das nichts zu tun.

Mit dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der vor kurzem ebenfalls seinen Rücktritt bekannt gab, habe er sich nicht abgestimmt, sagte Platter auf eine entsprechende Frage. Sein Rücktritt habe mit der Bundesebene nichts zu tun.

Wahl „hoffentlich am 25. September"

Mattle sagte, es sei ein "spezieller Tag" für ihn, der ihn durchaus nervös mache, weil die neue Aufgabe eine große Verantwortung bedeute. Bis zur Wahl werde Landeshauptmann Platter im Amt bleiben. Die, wie Platter sagte, „hoffentlich am 25. September stattfindet“. An eine Veränderung der Regierungsmannschaft in Tirol werde jetzt "überhaupt nicht gedacht".

Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Neos – die beiden Oppositionsparteien sprachen sich dafür aus – dürfte die notwendige Zweidrittelmehrheit für vorgezogene Wahlen stehen. Dafür sind 24 der 36 Mandate notwendig – das ist exakt die Zahl, auf die ÖVP, FPÖ und Neos gemeinsam kommen. Ob die Grünen und die SPÖ ebenso einem Neuwahlantrag zustimmen würden, war noch unklar. Die Liste Fritz zeigte sich nicht einverstanden.

Koalitionspartner Grüne: "laufend interne Gespräche"

Vor der Sitzung des ÖVP-Parteivorstands hatten sich die Tiroler Parteigranden wortkarg gegeben. ÖVP-Wirtschaftsbundchef Franz Hörl meinte kurz angebunden auf die Frage, was er zur Personalrochade sage: "Bin begeistert". Die "Tiroler Tageszeitung" berichtete indes, dass Hörl und der sehr aktive Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser nicht gerade begeistert gewesen sein sollen von Platters Vorgangsweise.

Der Koalitionspartner der ÖVP, die Tiroler Grünen, wollten am Montag vor dem ÖVP-Landesparteivorstand keine Stellungnahme abgeben und hielten sich auch in Bezug auf die weitere Vorgehensweise bedeckt. Es fänden "laufend interne Gespräche" statt, teilte ein Sprecher mit. Klubobmann Gebi Mair, der erst am Samstag bei einer Landesversammlung zum Landtagswahl-Spitzenkandidaten gekürt worden war, hatte sich auf Twitter jedenfalls "nicht überrascht" vom Schritt Platters gezeigt und auf Stabilität gepocht.

Die Tiroler Landtagsparteien müssen sich nun für eine vorgezogene Landtagswahl im Herbst rüsten. Großteils haben sie ihre Spitzenkandidaten bereits gewählt. Noch war nicht bei allen Parteien klar, wie sie sich in puncto Neuwahl entscheiden. Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Neos - die beiden Oppositionsparteien sprachen sich dafür aus - dürfte jedoch die notwendige Zweidrittelmehrheit stehen.

