Keiner spielt Bach wie András Schiff

Sir András Schiff beschloss die ihm gewidmete Personale fulminant mit dem Wohltemperierten Klavier.

Mit Bartóks drittem Klavierkonzert debütierte András Schiff 1977 im Musikverein. Dieses Werk hat der längst in den englischen Adelstand erhobene ungarisches Pianist auch in der kommenden Saison im Goldenen Saal auf den Programm. gastiert. Dann zusammen mit dem von ihm besonders geschätzten Budapest Festival Orchestra unter Iván Fischer, mit dem er in diesem Ambiente schon mehrfach aufgetreten ist. Besonders in Erinnerung sind dabei jene drei Konzerte, in denen Schiff die drei Bartók- und ausgewählte Bach-Klavierkonzerte einander gegenüberstellte.

Wie überhaupt Bach sich wie in roter Faden durch seine mittlerweile fast 90 Gastspiele im Musikverein. Darunter das Stück, mit dessen von funkelnder Leichtigkeit erfüllter, gedankenvoller Darstellung er in jungen Jahren seine Weltkarriere wesentlich mitbegründet hat: die Goldberg-Variationen. Mit den beiden Bänden des Wohltemperierten Klaviers er noch nie im Musikverein zu Gast. Das hat er nun nachgeholt, zum Finale der Personale, die ihm die Gesellschaft der Musikfreunde im Vorfeld seines 70. Geburtstags gewidmet hat.