Iranische Anschläge befürchtet: Israelis sollen Türkei verlassen

Israel hat seine Staatsbürger in der Türkei wegen mutmaßlicher Anschlagspläne des Iran zum Verlassen des Landes aufgefordert. Außenminister Jair Lapid rief am Montag seine Landsleute auf, "so schnell wie möglich" auszureisen. Für Israelis in der Türkei bestehe eine "reale und unmittelbare Gefahr" durch iranische Agenten. Es habe mehrere iranische Versuche von Terrorattacken gegen israelische Urlauber in Istanbul gegeben.

"Wenn Sie sich bereits in Istanbul befinden, kehren Sie so schnell wie möglich nach Israel zurück", warnte Lapid in einer Mitteilung. "Wenn Sie einen Flug nach Istanbul gebucht haben, sagen Sie ihn ab. Kein Urlaub ist es wert, dass Sie Ihr Leben riskieren", sagte er später vor Abgeordneten seiner Partei Jesch Atid. Er riet Bürgern dazu, "überhaupt nicht in die Türkei zu fliegen", es sei denn, die Reise sei "unerlässlich". Der Iran habe es auf israelische Staatsbürger abgesehen, um sie "zu entführen oder zu töten".

Die israelische Zeitung "Yediot Ahronot" zitierte am Montag einen Sicherheitsbeamten mit der Aussage, es gebe mehrere iranische "Zellen", die Anschläge auf israelische Touristen in der Türkei planten.

Zunehmende Spannungen

Der Aufruf des israelischen Außenministers erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen den Erzrivalen Iran und Israel. Teheran beschuldigt Israel, eine Reihe von Angriffen auf seine nukleare und militärische Infrastruktur verübt zu haben. Zuletzt machte der Iran Israel für die Tötung des Oberst der Revolutionsgarden, Sayad Khodai, verantwortlich, der am 22. Mai vor seinem Haus in Teheran erschossen worden war.

Der israelische Rundfunksender Kan berichtete am Montag von einem iranischen Entführungsversuch in der Türkei vor einem Monat, der jedoch durch die gute Zusammenarbeit israelischer und türkischer Sicherheitsdienste vereitelt werden konnte. Lapid dankte der türkischen Regierung für ihre Bemühungen, "das Leben israelischer Bürger zu schützen".

Die Türkei ist bei israelischen Staatsbürgern ein beliebtes Urlaubsziel. Nach einem Jahrzehnt diplomatischer Spannungen haben Ankara und Israel ihre Beziehungen wieder gefestigt.

(APA/AFP)