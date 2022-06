Das türkis-grüne „Geld-zurück-Paket“

Die Regierung präsentiert Dienstagfrüh ihr nächstes Paket gegen die Teuerung – und es dürfte das bisher nachhaltigste werden: Sozialleistungen sollen erhöht, die kalte Progression beendet werden.

Eine Inflationsrate von acht Prozent, wie es sie derzeit gibt, mag enormen Druck auf eine Regierung ausüben – hat aber mitunter auch ihr Gutes aus türkis-grüner Sicht: Die Teuerung spült viel Geld in die Staatskassa, das an den Steuerzahler retourniert werden kann. Und dem Vernehmen nach soll dies nun nicht vorrangig mit Gutscheinen oder befristeten Boni geschehen, sondern mit einem koalitionären Maßnahmenbündel von dauerhafter Wirkung. Am Dienstag legt die Koalition ihr nächstes Antiteuerungspaket vor – das sind die ersten bekannten Details.

Kalte Progression

Die Ankündigung, die sogenannte kalte Progression abzuschaffen, ist alles andere als neu. Konkret geht es dabei darum, die durch Lohnerhöhungen steigende Steuerlast – man rutscht ja durch ein Gehaltsplus auch in höhere Steuerklassen – zurückzuzahlen. Und jetzt, da dieser Effekt durch die zu erwartenden hohen Lohnabschlüsse im Herbst extrem wäre, soll die Ankündigung umgesetzt werden; Auch die Landeshauptleute haben sich unlängst darauf verständigt. Türkis-Grün hat sich auf ein Modell geeinigt, mit dem zwei Drittel der kalten Progression automatisch abgegolten werden; beim übrigen Drittel darf die jeweilige Regierung entscheiden, wie sie das Geld retourniert, um noch Spielraum für Lenkungsmaßnahmen zu haben – Stichwort Klimaschutz. Abgesenkt werden sollen dabei alle Steuerstufen, mit Ausnahme des Spitzensteuersatzes für Einkommensmillionäre. Der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria berechnete jüngst, dass die kalte Progression allein bis 2025 rund 14 Milliarden Euro ausmachen würde. Gesetzlich soll die ab 2023 geplante Abschaffung noch im Juli im Nationalrat auf Schiene gebracht werden, der Beschluss würde dann im Herbst erfolgen. Übrigens: Just am Tag der Verkündung der Maßnahme fordern die Neos heute in einer Aktuellen Stunde von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die Abschaffung der kalten Progression.