Rückenschmerzen können Lewis Hamilton nicht aufhalten

"Ich würde es um nichts in der Welt verpassen“, sagt der Brite in Diensten von Mercedes und beißt für das Formel-1-Rennen in Montreal die Zähne zusammen. Viele Piloten jammern, nur Fernando Alonso mache sich „überhaupt nichts" aus dem "Bouncing“.

Nach seinem schmerzhaften Rennen in Baku hat Formel-1-Star Lewis Hamilton vorsichtig Entwarnung gegeben. "Der Rücken ist ein bisschen wund und geprellt, aber zum Glück nichts Ernstes", schrieb der Mercedes-Pilot am Montag bei Instagram. Er habe in der Nacht nach dem Aserbaidschan-GP schlecht geschlafen, sich mit Physiotherapie und Akupunktur behandeln lassen. Einen Verzicht auf einen Kanada-Start am Sonntag schloss Hamilton aus: "Ich würde es um nichts in der Welt verpassen."

Zuvor hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff gesagt, es sei "definitiv" möglich, dass der Rekordchampion eine Zwangspause in Montreal einlegen könnte. Verursacht durch seinen stark hoppelnden Mercedes habe Hamilton nicht nur muskuläre Probleme durch die ständigen Schläge, denen er derzeit im Cockpit ausgesetzt ist. "Das geht echt tief auf die Wirbelsäule und das hat Folgen", erklärte Wolff. Die Ersatzpiloten bei Mercedes sind der Belgier Stoffel Vandoorne und der Niederländer Nyck de Vries.

TV-Bilder zeigten Hamilton kurz nach Rennende in Baku, wie er sich anscheinend nur mit größter Mühe aus seinem Auto quälte. "Es sieht schlimm aus und fühlt sich 100 Mal schlimmer an", hatte der Brite in der Nacht zu Montag bei Instagram wissen lassen.

Das technische Problem entsteht durch die zu dieser Saison stark veränderten Fahrzeuge. Bei hoher Geschwindigkeit werden die Autos auf den Geraden so auf den Boden gepresst, bis diese kurz den Asphalt berühren und so wieder hoch gedrückt werden. Die Fahrer werden dabei immer wieder heftig durchgerüttelt.

Hamilton räumte auch ein, dass er so etwas wie in Baku nicht mehr erleben möchte. "Die Fahrer haben die Köpfe zusammengesteckt und bis auf einen alle gesagt, dass es ein Problem ist", sagte Wolff. Nur Fernando Alonso macht sich demnach nichts aus dem heftigen Rütteln. Teamkollege George Russell warnte als Sprecher der Fahrergewerkschaft, dass viele Piloten ihre Autos auf unebenen Strecken nur mit Mühe auf einer geraden Linie halten könnten. Hamilton: "So oft wäre ich beinah in die Mauer gefahren."