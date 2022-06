Die Regierung legt ihr nächstes Anti-Teuerungspaket vor. Neben Sofortmaßnahmen um sechs Milliarden Euro sollen dauerhaft Sozialleistungen erhöht und die kalte Progression abgeschafft werden. Kostenpunkt bis 2026: 22 Milliarden Euro.

Nachdem in den vergangenen Monaten Sand im türkis-grünen Getriebe war, stellte die Bundesregierung Dienstagfrüh im Rahmen ihres nächsten Anti-Teuerungspakets mitunter weitreichende Eingriffe ins Steuer- und Sozialsystem vor. In den nächsten fünf Jahren nimmt man dafür 28 Milliarden Euro in die Hand, heißt es, der mit 22 Milliarden Euro größte Brocken ist die dauerhafte Inflationsanpassung diverser Sozialleistungen und die Abschaffung der kalten Progression. Entsprechend euphorisch gab sich die Koalition bei der Präsentation: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach angesichts der Abschaffung der kalten Progression von einem „historischen Schritt“. Vizekanzler Kogler (Grüne) sagte: „Das ist echt groß, das ist ein Riesenpaket“. Steuerreformen wie früher würden sich mit der Abschaffung der kalten Progression „erübrigen“.

Noch ist das Ganze zwar eine Ankündigung, einen Gesetzesvorschlag soll es im Juli geben. Aussehen soll die Abschaffung der kalten Progression - die bedeutet, dass Lohnerhöhungen teils von der Steuer verschlungen werden, weil man auch in höhere Steuerklassen rutscht - wie folgt: Zwei Drittel werden automatisch über ein Verschieben der Steuerstufen retourniert; ein Drittel kann die jeweilige Koalition nach eigenen Vorstellungen „zurückzahlen“, um weiterhin einen Hebel für politische Lenkungsmaßnahmen zu haben - Stichwort Klimaschutz. Laut Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) werden das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) jährlich einen Bericht erstellen, in dem die Ausgangssumme dafür berechnet wird. Eine „Reform für die Ewigkeit“ sei dies, so Brunner.

Zudem werden ab 2023 Sozialleistungen automatisch an die Inflation angepasst: Das betrifft - wie berichtet - etwa die Familienbeihilfe und die Studienbeihilfe. Weil all dies aber erst ab dem kommenden Jahr zu wirken beginnt, vereinbarten ÖVP und Grüne auch Sofortmaßnahmen: Finanziell Schwächere - also Arbeitslose und Mindestpensionisten - sollen noch im Juli 300 Euro bekommen. Im August wird eine zusätzliche Familienbeihilfe in der Höhe von 180 Euro ausbezahlt. Zudem bekommt jeder 500 Euro über die im Umweltressort aufgebaute Klimabonus-Architektur: 250 Euro davon als Klimabonus, 250 Euro als sogenannten „Geld-zurück-Bonus“. Die Erhöhung des Familienbonus auf 2000 Euro pro Jahr wird vorgezogen - und eine Milliarde Euro ist reserviert für Unternehmen, die ob der hohen Energiepreise unterstützt werden sollen, heißt es.