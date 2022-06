US-Schauspieler Philip Baker Hall gestorben

Mit dem Alter wurde Philip Baker Hall immer erfolgreicher: Er spielte in "Seinfeld“ und "Modern Family" mit und arbeitete mehrfach mit Paul Thomas Anderson zusammen. Hall wurde 90 Jahre alt.

Der US-Schauspieler Philip Baker Hall ist tot. Er starb bereits am Sonntag im Alter von 90 Jahren, berichten US-Medien. Hall galt als einer der wenigen Schauspieler Amerikas, die mit dem Alter immer erfolgreicher wurden.

Bekannt war er unter anderem für Auftritte in den Sitcoms "Seinfeld" (1989-1998) und "Modern Family" (2009-2020). Sein zerfurchtes Gesicht kennen Zuschauer aber auch aus bekannten Filmen des Regisseurs Paul Thomas Anderson: Er spielte eine Hauptrolle in Andersons Debütfilm "Last Exit Reno“ (Hard Eight, 1996). Zu sehen war er auch in"Magnolia" (1999) und "Boogie Nights" (1997).

In "Modern Family“ spielte er einen schrulligen Nachbar. Einen legendären Gastuaftritt hatte er in "Seinfeld" in der Folge "Das geliehene Buch": Jerry Seinfeld soll darin eine Strafe zahlen für ein Buch, das er 20 Jahre lang nicht zurückgegeben hat. Hall spielt den Polizisten Joe Bookman, zuständig für Straftaten in Büchereien.

(APA)