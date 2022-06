4242 Neuinfektionen, wieder mehr Menschen im Spital

Die Verbreitung der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 liegt bereits bei rund 30 Prozent.

Die derzeitige Omikron-Welle in Österreich steigt weiter an. Am Dienstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 4242 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Eine Steigerung gab es auch bei den Spitalspatientinnen und Patienten. Österreichweit mussten nun 531 Infizierte im Krankenhaus behandelt werden, um 37 mehr als am Montag. Auf Intensivstationen lagen 43 schwerkranke Covid-Patienten, um sieben mehr als am Montag. Außerdem wurden sieben weitere Todesopfer gemeldet.

Seit Pandemiebeginn sind nunmehr bereits 18.706 Infizierte verstorben. Die AGES meldete bereits am Montag mit 19.973 Toten deutlich mehr als die Bundesländer.

Fast doppelt so viel wie am Dienstag vor einer Woche

Die Verbreitung der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 liegt bereits bei rund 30 Prozent. Vor einer Woche meldeten die Ministerien am Dienstag noch 2240 Neuinfektionen, am Dienstag vor zwei Wochen waren es mit 1903 weniger als 2000 Fälle gewesen.

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.298.563 positive Testergebnisse. 4.233.943 Menschen gelten als wieder genesen.

(APA)