Das Phänomen Stephen Curry

Die Golden State Warriors greifen nach dem Titel. Es ist ein letztes Aufbäumen der großen Dynastie um den 34-jährigen Superstar.

San Francisco. Stephen Curry orchestriert gerade eine Renaissance. Fünf Jahre lang, von 2014 bis 2019, stand er an bereits an der Spitze der Basketball-Welt, mit seinen Golden State Warriors, eines der größten Superteams der NBA-Geschichte, bestritt er fünf Finalserien, holte drei Titel, war zwei Mal wertvollster Spieler der Liga. Die Zuschauer jubelten Curry nicht nur daheim in Oakland und San Francisco zu, sie kamen auch in Houston und Miami lang vor den Spielen in die Hallen, um den Superstar aufwärmen zu sehen.

Vor allem bei seiner Spezialität, den Drei-Punkte-Würfen. Kein NBA-Profi traf so oft von außerhalb der Dreipunktelinie (Radius 7,24 m), mit dieser Fähigkeit hat der vergleichsweise kleine 1,88-Meter-Mann das Spiel revolutioniert. In Currys erster Saison 2009/10 gab es in einer NBA-Partie im Schnitt 18,1 Dreierversuche, inzwischen hat sich dieser Wert verdoppelt.