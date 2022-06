"Es mangelt am Bewusstsein für Verhütung"

Drucken

Hauptbild • Das Kondom kennt jeder. Welche anderen Mittel früher zur Verhütung verwendet wurden, erfährt man im Verhütungsmuseum. • Illustration: Christine Pichler

Verhütung, selbstbestimmte Sexualität und Familienplanung sind längst kein Tabu mehr. Warum es ein Museum gerade deswegen braucht.

Etwas unscheinbar versteckt sich das „Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch“ im ersten Stock eines Altbaus am Mariahilfergürtel. Gleich nebenan befindet sich ein Ambulatorium für Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung. Aus der 2003 gegründeten Ambulanz hat sich 2007 auch das Museum entwickelt, aus den Einnahmen des Ambulatoriums wird es teils auch finanziert. Gerade die Betreuung von Frauen bei der Abtreibung habe gezeigt, dass es nicht an faktischem Wissen rund um Verhütung mangele, sondern an Bewusstsein, erzählt der Gynäkologe Christian Fiala, Leiter von Museum und Ambulanz, im Gespräch mit der „Presse“. „Heute haben wir ein Verhütungsparadoxon. Es gibt so viele wirksame Verhütungsmethoden wie nie zuvor, dennoch ist die Zahl der Abtreibungen in den letzten 20 Jahren konstant gleich geblieben“, berichtet Fiala.

Ein Phänomen, dass er mit einem Paradigmenwechsel im Bewusstsein rund um Verhütung erklärt. Vor der breitenwirksamen Einführung der Pille, Anfang der 60er-Jahre, hätten die Menschen noch ein Gefühl dafür gehabt, was eine ungewollte Schwangerschaft bedeutet. Heute würden viele Frauen den Wunsch äußern, natürlich oder hormonfrei zu verhüten. „Früher kannte jeder diese eine Person, die illegal abtreiben musste, oder viele Kinder hatte. Eine Frau, die gesagt hat, pass auf, denn sonst endest du so wie ich. Dieser Realitycheck der natürlichen Fruchtbarkeit ist mittlerweile weggebrochen.“ In der Verhütungsberatung sei es deswegen heute nicht mehr wichtig zu informieren, wie man verhütet, sondern eher, warum verhütet werden soll.

Gynäkologe Christian Fiala leitet das Museum. MUVS

„Die Brutalität der natürlichen Fruchtbarkeit“

„Heute kommt niemand mehr ins Familienplanungsbüro und fragt, wie diese oder jene Verhütungsmethode funktioniert. Das kann sich jeder heute am Handy, im Internet anschauen. Woran es fehlt, ist Bewusstsein für die Brutalität der natürlichen Fruchtbarkeit.“ Damit meint Fiala die Tatsache, dass der weibliche Körper rein biologisch auf 35 Jahre Fruchtbarkeit und zwölf bis fünfzehn Schwangerschaften in diesem Zeitraum ausgelegt ist. „Wenn ich das nicht will, dann muss ich etwas tun.“

Der „individuelle Kampf gegen die Biologie“ sei mittlerweile gewonnen, auch wenn etwa hormonelle Verhütungsmittel für Männer noch ausständig seien. Schrittweise habe es in Europa immer mehr Selbstbestimmung rund um Sexualität und Familienplanung gegeben, gerade in Österreich gebe es allerdings bis heute noch Mängel. „Nach wie vor müssen Frauen eine vierteljährliche Machtdemonstration über sich ergehen lassen, indem sie alle drei Monate ein neues Pillenrezept brauchen. Damit wird Frauen gezeigt, dass sie über ihre Körper nicht selbst bestimmen können.“ Auch dass Verhütungsmittel immer noch nicht von der Krankenkasse bezahlt würden, sei Zeichen einer frauenfeindlichen Gesellschaft. „Besonders schlimm ist das bei den teureren Langzeitverhütungsmethoden. Oft kommen Frauen in die Abtreibungsklinik, die erzählen, das Geld, das sie für die Spirale gespart hätten, brauchen sie jetzt für den Abbruch.“

Fristenlösung und Coca-Cola

Auch die derzeitige gesetzliche Lage in puncto Abtreibung, die sogenannte „Fristenlösung“, die einen straffreien Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten möglich macht, kritisiert Fiala scharf. „Abtreibung befindet sich trotzdem noch im Strafgesetz. Wenn das totes Recht ist und niemand mehr verurteilt wird, dann gehört das abgeschafft!“ Weiteres Manko seien fehlende Durchführungsbestimmungen. „Wir haben in Österreich 130 gynäkologische Abteilungen an Krankenhäusern und etwa zehn davon führen Abbrüche durch. Eine wohnortnahe Versorgung ist somit nicht gegeben, ganz abgesehen davon, dass ein Abbruch immer privat zu bezahlen ist.“ Auch einen rezeptfreien Zugang zur Abtreibungspille wünscht sich Fiala: „Österreich hat innerhalb der EU mit die niedrigste Geburtenrate und die höchste Abtreibungsrate, also die wenigsten gewollten Kinder und die meisten ungewollten Schwangerschaften.“

Überbleibsel aus früheren Zeiten: Das Bidet diente in bürgerlichen Haushalten zur komfortablen "Verhütung". MUSV

Zahlreiche frühere Versuche ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden sind in den eher bescheidenen Räumlichkeiten des Museums zu betrachten. So weiß heute kaum jemand, dass einst eine sogenannte „Scheidenspülung“ mit Coca-Cola als Hilfsmittel gegen eine ungewollte Schwangerschaft galt, oder dass das Bidet ursprünglich erfunden wurde, um sich auf angenehme Art und Weise nach dem Geschlechtsverkehr die Spermien aus der Vagina zu waschen. Auch frühe Kondome aus Schafdarm, die ersten Spiralen, Pillen und Diaphragmen oder medizinische Werkzeuge zur Abtreibung gibt es zu besichtigen.

Coca-Cola galt als Hilfsmittel gegen eine ungewollte Schwangerschaft. MUVS

Generell hätte es aber in den letzten Jahrzehnten in ganz Europa - mit Ausnahme Polens- laufend Liberalisierungen der gesetzlichen Regelungen zur Abtreibung gegeben, nur in den USA beobachte Fiala eine besorgniserregende und bedauerliche Entwicklung. Er selbst hat in Afrika und Asien erlebt, wie Frauen an den Folgen illegaler Schwangerschaftsabbrüche verstorben sind. Etwas, dass bald auch wieder in den USA Realität sein könnte.

Legendäres "Stern"-Cover: Auch der öffentliche Diskurs rund um Abtreibung ist Thema. MUVS

Dass Christian Fiala bei der impfkritischen Liste MFG politisch aktiv ist und etwa die Wirkung des Maskentragens bezweifelt, sieht er selbst nicht als Widerspruch zu seinem Engagement für Frauengesundheit und selbstbestimmte Familienplanung. „Ich wende sehr viel Zeit darauf auf, zu überlegen, wie ich mich äußere und finde es interessant, welche politischen Reaktionen das hervorruft. Je nachdem, um welches Thema es geht, führt das eben zu Widerspruch in verschiedenen politischen Spektren.“