Am stärksten wächst bei K-Businesscom der Geschäftsbereich Cyber Security, sagt Vorstand Jochen Borenich. Seine Hacker suchen nach Sicherheitslücken, auch, indem sie am Firmensitz von Kunden einbrechen. Die Polizei wird vorab informiert. Zurzeit arbeitet Borenich an einer Plattform für Kreislaufwirtschaft.

Die Presse: Wie viel Energie kann Österreichs Industrie sparen, wenn sie stärker digitalisiert?

Jochen Borenich: Wir gehen von einem Energieeinsparungspotenzial von ungefähr 20 Prozent aus. Auf dieselbe Größenordnung kommen wir beim Ausschuss, also bei der Fehlproduktion, wenn wir simulieren und dabei optimieren. Das ist Daumen mal Pi gerechnet, die Zahl ist von Prozess zu Prozess verschieden.

Digitalisierung kann also auch in der Klimapolitik eine wesentliche Rolle spielen?