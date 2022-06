Adiós Macho-Land Spanien

Spaniens Frauen- und Gleichstellungspolitik sowie der rasante gesellschaftliche Wandel erstaunen Europa.

Ganz Europa staunt, wie Spanien, das lang als erzkonservatives Macho-Land galt, sich zum Staat wandelt, in dem die Gleichberechtigung weit vorangeschritten ist. Mit seiner Frauen- und Gleichstellungspolitik gilt das Königreich inzwischen als europäischer Vorreiter. Feministische Politik gehört zu den Prioritäten von Premier Pedro Sánchez. „Wir leben in der Zeit der Frauen“, sagt er.

Das war in Spanien nicht immer so. In der Franco-Diktatur standen Frauen unter Vormundschaft der Ehemänner – mit dem Segen der Kirche. Heute hat die Kirche an Einfluss verloren, Spanien ist ein weltlicher Staat.