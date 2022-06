Neuer Krisenmanager für Swarovski

AFP via Getty Images

Alexis Nasard heißt der neue CEO, der den Kristallkonzern in ruhigere Gewässer führen soll. Er ist der Erste in der 127-jährigen Firmengeschichte, der nicht aus der Familie kommt.

Im Kristallimperium von Swarovski gab es in den vergangenen Jahren so manchen Scherbenhaufen. Einerseits war da ein massiver Mitarbeiterabbau im Coronasommer 2020. Allein am Standort Wattens wurde wegen massiver Umsatzeinbußen rund 1200 Mitarbeitern gekündigt. Der Personalabbau hielt die Konzernführung einige Zeit damit auf Trab, Gerüchte über eine Schließung des Stammsitzes zu dementieren.

Hintergrund waren die Pläne des ehemaligen Chefs Robert Buchbauer, die Kristallgeschäfte der vielen eher lose aneinandergereihten Gesellschaften unter einer Familienholding mit Sitz in Wattens zu vereinen, wogegen Teile der Familie öffentlich protestierten. Generell war mit dem einen oder anderen Scharmützel um den Einfluss der Familie auf das operative Geschäft immer zu rechnen – sehr zum Unmut der Geschäftsführung.