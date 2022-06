Wie normal ist Russland, wenn man vom Krieg absieht?

Viele Russen unterstützen Putin, weil sie sich mit einem Staat identifizieren, der seit Jahrhunderten auf territorialer Expansion beruht.

Liegt's an der Schilddrüse, an den Steroiden, an Rückenschmerzen? Hat Putin Parkinson, Blutkrebs, oder ist er einfach nur tödlich beleidigt?

Kreml-Astrologen haben Hochkonjunktur. Viele meinen, Putin wolle lediglich Sicherheitsgarantien und Biden könnte den Krieg beenden, wenn er mit ihm direkt verhandelte. Wenn da nicht die Ukrainer wären, die nicht einmal die Zerstückelung ihrer Heimat akzeptieren wollen, geschweige denn den Terror der russischen Soldateska gegen ihre Freunde und Verwandten.