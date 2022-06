Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Schweizer Luftraum komplett gesperrt: Flugzeuge können momentan weder starten noch landen. Flugzeuge, die auf dem Weg in die Schweiz sind, müssen nun auf Flughäfen im Ausland ausweichen. Mehr dazu

Russische Sturmangriffe im Osten der Ukraine: Russische Truppen haben nach Kiewer Militärangaben am Dienstag an mehreren Stellen Sturmangriffe geführt. In der Stadt Sewerodonezk werde weiter um jede Straße gekämpft, teilte der ukrainische Generalstab am Abend mit. Der Feind gruppiere seine Truppen um und versuche Verstärkung heranzuführen. Angriffe wurden außerdem bei Rubischne im Gebiet Charkiw und bei Solote im Gebiet Luhansk verzeichnet.

Deutschland deklassiert Italien: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann wieder siegen und schießt in der Nations League Italien 5:2 vom Platz. England hingegen muss eine 0:4-Schlappe gegen effiziente Ungarn hinnehmen, die nun sogar Tabellenführer sind. Mehr dazu

Tampon-Mangel in den USA: Nach Babymilchpulver sind nun auch Tampons in den Regalen einiger Geschäfte in den USA knapp geworden. Die Republikaner geben Präsident Joe Biden die Schuld daran. Mehr dazu

Politiker nehmen, Politiker geben: Die Politik lasse sich feiern, dass Steuerzahler Hilfspakete selbst zahlen, schreibt Martin Stuhlpfarrer in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über das Auslagefenster als Spiegel der Zeit: "Wenn irgendwo in Wien eine Menschenansammlung sich voll aufgeregter Spannung staut und den gierigen Blick nicht von einem Auslagenfenster zu wenden vermag, dann ist es sicherlich die Offenbarung der neuesten Börsenkurse." Mehr dazu [premium]