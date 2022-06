Ähnelt Putin eher Augustus oder Caligula?

(c) Sergei Konkov / Tass / picturedesk.com (Sergei Konkov)

Was tut Nero in der Kathedrale von Poitiers und Putin in römischer Tunika? Die berühmte Altphilologin Mary Beard erzählt im Buch „Zwölf Cäsaren“ von den Nachwirkungen von Roms Kaiserbildern.

Putins Ukraine-Politik hat einen Kosakenverein schon 2015 dazu inspiriert, im Dorf Vartemyagi bei Sankt Petersburg eine Büste Putins in der Art eines römischen Kaisers hinzustellen, mit Lorbeerkranz und römischer Tunika. Putin dürfte sich damals gefreut haben, auch wenn nicht ganz klar ist, mit welchem Kaiser er hier verglichen wird: Augustus oder eher Caligula?

Der Vergleich mit Roms Kaisern durchzieht Putins Amtszeit in einem Land, dessen Hauptstadt sich lang zum „Dritten Rom“ stilisiert hat, aber auch außerhalb. Vom „Pseudo-Augustus“ zum „Clown-Diktator“ Caligula geworden – so schilderte etwa der Autor Peter Pomerantsev schon 2012 Putins Entwicklung als Präsident. Wie Augustus habe Putin die Macht zentralisiert, die Oligarchen gezähmt, das politische System von korrupter Demokratie zu einer Quasi-Monarchie verlagert, mit Doppelzüngigkeit als politischem Fundament. Dann aber habe er sich zum Bajazzo-Diktator weiterentwickelt, „mit obszönen Palästen, Botox, Macho-Bildern“.