Deutsches Schiff rettet mehr als 300 Migranten im Mittelmeer

Nach einem morgendlichen Einsatz entdeckte die Crew des Schiffes "Sea-Eye 4" am Nachmittag ein Schlauchboot mit 63 Frauen und Männern, 13 davon minderjährig.

Die deutschen Seenotretter des Vereins Sea-Eye haben 353 Migranten im Mittelmeer an Bord geholt. Am Mittwoch rettete die Organisation aus Regensburg nach eigenen Angaben zunächst 290 Menschen von einem stark überfüllten Holzboot. Nach dem morgendlichen Einsatz entdeckte die Crew des Schiffes "Sea-Eye 4" am Nachmittag ein Schlauchboot mit 63 Frauen und Männern, 13 davon minderjährig.

Auch sie wurden auf das Schiff geholt, auf dem sich nach einem ersten Einsatz am Montag nun 416 Geflüchtete und Migranten befanden. Darunter seien viele Kinder und sogar ein Baby. Die "Sea-Eye 4" wartet nun auf die Zuteilung eines Hafens in Italien oder Malta, um die Geretteten an Land bringen zu dürfen. Oft dauert es Tage, bis die Behörden die Erlaubnis erteilen.

(APA)