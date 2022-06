Staatsoper: Dieser Falstaff ist zu verhalten

Marco Arturo Marellis aus der Holender-Ära stammende Inszenierung der Verdi-Oper wurde am 14. 6. zum 47. Mal aufgeführt.

Ein Mann mit Hirschgeweih, gefesselt mit leuchtenden Seilen, der sich diesen zu entwinden versucht. Ringsum, zwischen mächtigen Bäumen, ein Pulk von Ku-Klux-Klan-ähnlich Kostümierten, die an ihm zerren. Es ist wohl das stärkste Bild in Marco Arturo Marellis Inszenierung von Giuseppe Verdis „Falstaff“. Gleichzeitig hätte man es auf den ersten Blick nicht mit der Geschichte über den verfressenen, in Liebesdingen scheiternden Adeligen verbunden, der dem Spätwerk des Komponisten seinen Namen gibt. Die aus der Holender-Ära stammende Inszenierung, der unter Dominique Meyer eine von David McVicar gefolgt war, wurde am Dienstag zum 47. Mal aufgeführt. Marelli spielt mit zwei Welten: Falstaff lässt er im Untergrund zwischen grellbunten Tonnen hausen, während sich die Bürgerlichen auf einer mobilen Bretterschräge langweilen, necken und den Hof machen.

Aufgeblasen und gockelhaft, fettleibig ob seiner Faulheit und dennoch von sich selbst eingenommen – so stellt man sich gemeinhin Sir John Falstaff vor. Freilich kann niemand einen outrierenden Hauptdarsteller brauchen. Wie Gerald Finley die Figur bei seinem Rollendebüt anlegte, war aber doch zu verhalten. Und ließ den hintergründigen Witz vermissen, der „Falstaff“ ausmacht. Zu wenig Möchtegern-Casanova war in seiner Darstellung des wenig galanten Sirs, der denkt, bei jeder Frau landen zu können. Als er – frisch der Themse entstiegen, in die ihn die Damen beim Entleeren des Wäschekorbs geworfen hatten – über sein Leben sinnierte, kam kurzzeitig Tiefgang zum Vorschein, den man sich für die gesamte Aufführung gewünscht hätte. Passenderweise zeigt Finley auch hier am ehesten, dass seine Stimme für die Partie geeignet ist, während er sonst Feinheit in der Phrasierung vermissen ließ und die italienische Diktion für das flotte Parlando, das bei Verdi hier vorherrscht, verbesserungswürdig erschien

Eleganz war an diesem Abend bei Boris Pinkhasovich als Ford daheim, der mit Wärme und starker stimmlicher wie darstellerischer Präsenz einen scheinbar betrogenen Ehemann mimte. Auch als Mafioso-artiger Fontana machte er gute Figur. Doch selbst er wird Opfer der Intrige seiner Frau, die Eleonora Buratto mit leuchtender, wandelbarer Stimme gab. Gemeinsam mit Monika Bohinec als besonders geschäftige Mrs. Quickly und Isabel Signoret, die erstmals als Meg die Männer reinlegte und einen runden Mezzo hören ließ, hielt sie nicht nur Falstaff zum Narren. Dass stimmlich vor allem die Darsteller von Fenton und Nanetta punkten können, ließen sich Frédéric Antoun mit schön timbriertem Tenor und die besonders quirlige und höhensichere Vera-Lotte Boecker bei ihren Rollendebüts nicht entgehen. Am Pult agierte Giampaolo Bisanti zwar solide, aber ebenso unaufdringlich und nuancenarm wie Finley als Falstaff.