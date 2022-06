Vater sein ist schön, präsenter Vater sein ist noch schöner

Wir sollten mehr über die Vorteile reden, die Papas haben, die sich einbringen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Der erste Blick in die Kommentare unter der Glosse von Anna-Maria Wallner zum Vatertag (12. Juni 2022, „Lasst euch das nicht gefallen, Papas“) zeigt, dass manche Männer/Väter tatsächlich noch immer als erstes Argument das liebe Geld bringen, wieso sie nicht in Karenz gehen oder sich unmöglich mehr zu Hause einbringen können.



Dabei wäre es viel mehr an der Zeit zu argumentieren, was ihnen das alles bringt. Nicht nur Geld in der geringsten Variante von zwei Monaten, wenn das gehaltsabhängige Modell beantragt wird. Vorteile für eine gleichberechtigte Elternschaft, also für ein Aufteilen der Aufgaben als Eltern gibt es viele, nur werden meist die Versäumnisse erzählt. So und so viele Prozent gehen nicht in Karenz, so und so viele Männer möchten aber gern mehr Zeit zu Hause haben. Daher im Folgenden fünf Vorteile für Väter, von denen auch Mütter profitieren werden.