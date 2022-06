Mindestlöhne: EU-Kompromiss

Den EU-Plänen für angemessene Mindestlöhne stimmt Österreich nun zu. Am heimischen System ändere sich nichts.

Wien/Brüssel. Österreich stimmt dem EU-Richtlinienvorschlag über angemessene Mindestlöhne nun doch zu. Die Europäische Kommission hat im Oktober einen Entwurf dazu vorgelegt. Bei der Allgemeinen Ausrichtung im Rat Anfang Dezember 2021 hat sich Österreich enthalten. Jetzt sei ein Kompromiss erreicht worden, der die österreichischen Bedürfnisse ausreichend befriedige, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Donnerstag.



Die Richtlinie über angemessene Mindestlöhne stand am Donnerstag auf der Tagesordnung des Rats für Beschäftigung und Sozialpolitik in Luxemburg. Da nicht sicher war, ob der endgültige Kompromiss zur Richtlinie das österreichische Kollektivvertragssystem betreffen werde, habe sich Österreich anfangs enthalten, sagte Kocher. Die neue Richtlinie sei ein „guter Kompromiss“. Österreich sei weder von den Bestimmungen zur Angemessenheit gesetzlicher Mindestlöhne noch von jenen zur Förderung von Kollektivverträgen betroffen.



Da Mindestlöhne in Österreich ausschließlich über Kollektivverträge festgelegt werden, sind die Bestimmungen dazu hier nicht anwendbar. Umso wichtiger sei die Autonomie der Mitgliedsstaaten und die Stärkung der Sozialpartner in der gesamten Union. „Es ist mir wichtig, sicherzustellen, dass die Autonomie der Sozialpartner in vollem Umfang gewährleistet bleibt und das österreichische Kollektivvertragssystem nachhaltig abgesichert wird“, betonte Kocher. Er unterstütze eine Stärkung des „österreichischen Systems“ der Kollektivverträge in der ganzen EU.