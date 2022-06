Des Königs ungewisse Position

Alireza Firouzja, noch 18 Jahre alt und für Frankreich am Brett, ist der einzige Kandidat, gegen den Magnus Carlsen seinen Titel verteidigen will.

Hoch wie nie stehen die Chancen, dass beim Kandidatenturnier in Madrid ein neuer Weltmeister mitspielt. Dafür hat Titelträger Magnus Carlsen selbst gesorgt.

Madrid/Wien. Wer einen direkten Blick auf acht der besten Schachspieler der Welt erhaschen will, kann sein Glück in den nächsten Tagen auf der Gran Vía in Madrid versuchen. Denn im nahen Palacio Santoña, einem Prunkbau aus dem 16. Jahrhundert, wird beim Kandidatenturnier derjenige gesucht, der bei der WM 2023 Titelverteidiger Magnus Carlsen herausfordern darf. Den Teilnehmern steht für die kurze Strecke vom Hotel ein Auto zur Verfügung, doch viele präferieren den kurzen Fußmarsch, bevor sie sich in die abgeschlossene Blase des Turniers begeben.



Ab heute (15 Uhr, YouTube-Livestream chess.com) duellieren sich Ding Liren (Nummer zwei der Welt), Alireza Firouzja (3), Fabiano Caruana (4), Jan Nepomnjaschtschi (7), Richard Rapport (8), Hikaru Nakamura (11), Tejmur Radjabow (13) und Jan-Krzysztof Duda (16) 14 Runden lang, je zwei Mal treten sie gegeneinander an. Nun sind diese Gesichter im Gegensatz zu Titelträger Carlsen (noch) keine globalen Werbemarken, gefragtestes Selfie-Motiv dürfte der US-Amerikaner Nakamura sein, der auf Twitch für Millionen streamt.



Das Marketing-Gespür des Weltverbandes (Fide) scheint, obwohl Schach seit Corona boomt, begrenzt. So waren die Kandidaten nicht zur Auftaktpressekonferenz verpflichtet, weshalb dann auch nur Caruana, WM-Herausforderer 2018, erschien. Dabei war der Gesprächsbedarf groß wie nie, hat doch Weltmeister Carlsen der Fide quasi ein Ultimatum gestellt: Nur gegen Jungstar Firouzja wolle er den Titel verteidigen, andernfalls würde er ihn wohl zurücklegen.

Reizvolles Generationenduell

Debütant Firouzja, der am Samstag seinen 19. Geburtstag feiert, wird also bis zum Ende des Kandidatenturniers am 4. Juli (bei Gleichstand würde erstmals ein Tie-Break entscheiden) im Blickpunkt stehen. Sollte er nicht gewinnen und Carlsen seine im Dezember gemachte und jüngst erneuerte Ankündigung wahr machen, würden Erst- und Zweitplatzierter um den seit 2013 von Carlsen besetzten Thron kämpfen. „Ich weiß nicht, ob er immer noch so denkt. Ich würde meinen Titel verteidigen, egal gegen wen“, meinte Caruana zur Causa prima. Dass ein WM-Generationenduell mit Firouzja seinen Reiz hätte, wollte der US-Amerikaner nicht abstreiten. „Sein Potenzial ist immens und jetzt hat er auch ein großartiges Team um sich.“



Firouzja wurde im Iran geboren, ist aber nach Streitigkeiten mit dem Verband rund um das staatliche Spielverbot gegen Israelis mit seiner Familie nach Chartres übersiedelt und tritt seit 2021 auch für Frankreich an. Im November des Vorjahres führte Firouzja seine Wahlheimat zum EM-Titel und übertraf als jüngster Spieler der Geschichte die Elo-Marke von 2800, die die Spielstärke ausweist.