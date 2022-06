Der synchrone Aufstieg in die Weltspitze

Die Alexandri-Schwestern eröffnen die Titelkämpfe in Budapest. Mit starken Leistungen in der Vorbereitung haben sich Eirini und Anna-Maria im Duett sowie Vasiliki im Einzel den Medaillenrängen angenähert.

Budapest. Schon einen Tag vor der offiziellen Eröffnung beginnt für die Österreichs Synchronschwimmerinnen die WM in Budapest. Die goldgekrönte Vorbereitung und das „sehr erfolgreiche“ Trainingslager auf Mallorca haben die Alexandri-Schwestern Eirini, Anna-Maria und Vasiliki zuversichtlich gestimmt. In der Weltspitze sind die Drillinge längst angekommen, selbst eine Medaille scheint inzwischen nicht mehr ausgeschlossen.



„Wir haben gute Chancen, das allgemeine Ziel sind aber die Top fünf“, sagte Eirini Alexandri, die gemeinsam mit Anna-Maria im Duett die derzeit ausgezeichnete Form bestätigen will. Ähnlich geht es Vasiliki Alexandri im Solo-Bewerb an. „Ich will erstmals die 90 Punkte schaffen und damit dann die Top sechs. Es ist alles offen“, betonte die 24-Jährige.



Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio hatte es für das Duo Eirini/Anna-Maria zum siebten Platz gereicht. Jetzt soll es weiter nach vorn gehen, zumal in Ungarn die russischen Olympiasiegerinnen Swetlana Kolesnitschenko und Swetlana Romaschina aufgrund des Ukraine-Krieges nicht an den Start gehen dürfen. Und nach Olympia gebe es bei einigen Nationen auch „viele Veränderungen“, betonte Anna-Maria.



Die letzten Ergebnisse gegen die internationale Konkurrenz machen jedenfalls Hoffnung. Bei einer vom Weltverband Fina extra eingeführten Virtual Series aufgrund der Corona-Pandemie überzeugten die Alexandri-Schwestern durchwegs, bei den Weltcup Super Finals in Athen vor Zuschauern gewann das OSV-Duo genauso wie Vasiliki im Solo-Bewerb die Technische ebenso wie die Freie Kür, also vier Mal Gold. Am Freitag geht es in den Synchron-Bewerben im Szechy Outdoor Pool mit den Vorkämpfen los, am kommenden Mittwoch (Solo) sowie Donnerstag (Duett) fallen die Entscheidungen in der Freien Kür.

Auftritt eines Weltmeisters

Angeführt wird das 19-köpfige OSV-Aufgebot in Budapest von Kraul-Kurzbahnweltmeister Felix Auböck. Der gebürtige Niederösterreicher flog am Mittwoch nach der letzten Uni-Prüfung in England direkt nach Ungarn, wo er in der Duna Arena vor einem Jahr mit EM-Silber seine erste Medaille bei einem Großereignis geholt hat. Der 25-Jährige zählt auch aktuell zu den schnellsten Schwimmern über die 400 m Freistil. „Ich bin sehr gut vorbereitet. Die Leistungen stimmen und wenn alles passt, ist einiges möglich. Es läuft alles nach Plan“, sagte Auböck. Weitere Teilnahmen über 200 m und 800 m Freistil macht er vom Abschneiden in seiner Paradedisziplin am Samstag abhängig.