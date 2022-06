Der AR der Altlandeshauptleute

Schützenhöfer: Günther, warum hast du so ein Geheimnis um deinen Rücktritt gemacht? Ich habe den zwei Jahre zelebriert und den Christopher Drexler ständig zappeln lassen. Das war herrlich.



Platter: Du hattest aber auch keinen Wichtigtuer wie Christoph Walser hinter dir, den du ausbremsen musstest.



Sch.: Auch wahr. Aber Anton aus Tirol? Der hat doch null Chancen.



Platter: Eben, nur so werden unsere Wahlsiege in den Geschichtsbüchern noch größer werden.



Schützenhöfer: Wo sind eigentlich die anderen? Keiner da?



Platter: Sepp Pühringer hat abgesagt. Michael Häupl und Erwin Pröll nutzen das lange Wochenende, um ihre neue WG einzurichten. Den Weinschrank musst du dir anschauen.



Schützenhöfer: Mache ich, mir ist eh schon jetzt fad.



Platter: Mir auch, vielleicht sollten wir noch was machen.



Schützenhöfer: Wir könnten so eine Art Club gründen.



Platter: Es muss nach echter Arbeit klingen. Wir nennen es Aufsichtsrat für Österreich! Und fragen noch ein paar andere.



Schützenhöfer: Der Andi Treichl ist gerade 70 geworden. Christian Konrad ist sicher mit dabei, Günter Geyer vielleicht auch.



Platter: Das sind aber nur Männer.



Schützenhöfer: Darum geht es ja.







