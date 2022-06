Wir sind ein wenig seltsam

Sprechblase Nr. 446. Warum wir „WEIRD“ sind.

Was wäre der Businesssprech ohne Abkürzungen? Langweilig, dann würde jeder alles verstehen. Wie bei banalen Dingen wie geografischen Zuschreibungen: D-A-CH für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist klar. MOEL für die mittel- und osteuropäischen Länder ist weniger bekannt als das englische CEE. Nicht zu verwechseln mit SEE (Südosteuropa). MED steht für Mediterraneum, also alle Mittelmeerländer, MENA für Middle East & North Africa (Naher Osten, Nordafrika). Kaum zu fassen ist EMEA als Sammelsurium von Europa, Naher Osten und Afrika. Weit entfernt sind Asien-Pazifik (APAC: (Süd-)Ostasien, Australien, Ozeanien) und AMER (Nord- und Südamerika).

Wer jetzt noch immer nicht verwirrt ist, verwendet ein – Achtung, Sprechblase – anderes Akronym: WEIRD. Was im Englischen „seltsam“ bedeutet, steht für die Länder, die als westlich, gebildet, industrialisiert, reich und demokratisch gelten.

