Tödlicher Angriff auf eine Kirche in Alabama

Seit Jahresbeginn wurden nach Angaben der Organisation Gun Violence Archive in den USA mehr als 20.000 Menschen durch Schusswaffen getötet.

Ein weiterer Schusswaffenangriff in den USA, diesmal auf eine Kirche. Zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt.

Bei einem Schusswaffenangriff bei einer Kirche im US-Staat Alabama sind zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden. Ein Verdächtiger sei im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Stadt Vestavia Hills festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag (Ortszeit) auf Facebook mit. Die St. Stephen's Episcopal Church erklärte, zum Zeitpunkt des Angriffs habe ein gemeinsames Abendessen der Gemeindemitglieder stattgefunden.

Der Schusswaffenangriff ereignet sich vor dem Hintergrund einer heftig geführten Debatte über die grassierende Waffengewalt in den USA. Am 24. Mai hatte ein Angreifer in einer Volksschule im texanischen Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrkräfte erschossen.

Seit Jahresbeginn wurden nach Angaben der Organisation Gun Violence Archive in den USA landesweit mehr als 20.000 Menschen durch Schusswaffen getötet, Todesfälle durch Suizid eingeschlossen.

(APA/AFP)