Schwechat: Ethiopian Airlines Flug kehrte kurz nach Start um

Die Maschine war auf dem Weg nach Brüssel als sie kurz nach dem Start vom Flughafen Wien umkehrte. Die Ursache für das Manöver ist nicht geklärt, eine Luftnotlage war nicht erklärt worden.

Ein Flug der Ethiopian Airlines von Wien nach Brüssel ist am Freitag in der Früh aus noch ungeklärter Ursache wenige Minuten nach dem Start wieder zum Flughafen Wien-Schwechat zurückgekehrt. Eine Luftnotlage wurde laut dem Internetportal Austrian Wings aber nicht erklärt, wie es in einer Aussendung hieß.

Als Flug ET 724 hob die Boeing 787-9 Dreamliner, ET-AXS, der Ethiopian Airlines mit mehr als einstündiger Verspätung um 8.08 Uhr vom Flughafen Wien in Richtung Brüssel ab. Doch die Maschine beendete um 8.12 Uhr ihren Steigflug über Breitenfurt bei Wien in 6700 Fuß Höhe und kehrte kurz darauf nach Wien zurück. Zum Zeitpunkt der Umkehr befand sich die Maschine gerade im Raum Altlengbach. Die Landung auf der Piste 34 erfolgte Austrian Wings zufolge um 8.33 Uhr.

