Transfer-Ticker: Burgstaller ist zurück bei Rapid

Das große Kommen und Gehen im Weltfußball: Gerüchte und offizielle Spielerwechsel.

Guido Burgstaller kehrt zu Rapid zurück. Der Fußball-Bundesligist meldete am Samstag Vollzug, nachdem der Transfer des früheren ÖFB-Teamspielers bereits erwartet worden war. Der mittlerweile 33-jährige Kärntner unterschrieb in Hütteldorf einen Zweijahresvertrag und kommt mit den Referenzen eines Deutschland-erprobten Angreifers nach Wien retour. Bei seinen Stationen Nürnberg, Schalke 04 und zuletzt St. Pauli gelangen Burgstaller in 246 Einsätzen 97 Tore und 38 Vorlagen.

Mané-Wechsel zu Bayern offenbar fix

Der Wechsel von Liverpools Starstürmer Sadio Mané zum FC Bayern München ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge fix. Beide Vereine einigten sich am Freitag auf einen Transfer des Fußball-Nationalspielers aus dem Senegal, wie Sky, die "Bild" und Sport1 berichteten. Der deutsche Rekordmeister soll demnach eine Ablösesumme von 32 Millionen Euro plus maximal neun Millionen Euro Bonuszahlungen für den 30-Jährigen zahlen.

Der frühere Salzburg-Offensivmann erhält demnach einen Dreijahresvertrag bei den Münchnern. Zuvor war Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Gesprächen nach Liverpool gereist.

Xaver Schlager wechselt nach Leipzig

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich die Dienste von Österreichs Teamspieler Xaver Schlager gesichert. Der 24-jährige Mittelfeldakteur wurde von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg abgeworben und erhielt einen Vertrag bis 2026, teilten die Clubs am Freitag mit. Schlager wechselte 2019 vom RB-Schwesterclub Salzburg zum VfL und stand dort noch bis 2023 unter Vertrag. Daher erhalten die Niedersachsen eine kolportierte Ablösesumme von zwölf Millionen Euro.

Schlager könnte in Leipzig Nachfolger für seinen Landsmann Konrad Laimer werden. Der Mittelfeldspieler will nach Angaben verschiedener Medien den Verein verlassen. Laimer wird seit einiger Zeit mit Bayern München und Manchester United in Verbindung gebracht.

Schlager musste in seiner Wolfsburger Zeit zweimal schwere Verletzungen wegstecken. Erst brach er sich 2019 den Knöchel, dann kam im August 2021 ausgerechnet im Spiel gegen Leipzig ein Kreuzbandriss dazu. Sein Comeback feierte er erst Anfang März. In den drei Jahren im grün-weißen Trikot kam er in 81 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen ihm drei Tore und neun Vorlagen gelangen.

