Wo der Bürger wieder zum Bauern wird

Immer mehr Tschechen umgehen die aktuell nicht zuletzt wegen der Inflation extrem hohen Preise für Obst und Gemüse und beschäftigen sich wieder mit der Kunst von Ackerbau und Gartenpflege.

Auch in Tschechien haben die Kirschen nun pünktlich den Spargel abgelöst. Doch die Kunden in den Supermärkten fühlen sich in Science-Fiction-Filme versetzt. „250 Kronen das Kilo (umgerechnet etwa zehn Euro, Anm.), das ist doch nicht normal", hört man immer wieder. Und so bleiben die Kirschen eben unangerührt, ebenso wie etwa Paprika, Gurken, Melanzani, Tomaten - weil man braucht ja auch „wirkliche" Grundnahrungsmittel: Brot, Mehl, Zucker, Butter, Fleisch und Eier beispielsweise. Bei denen haben die Preise zwar ebenso angezogen, aber ohne sie kommt man - anders als ohne Obst und Gemüse - nicht so recht über die Runden.

Grund für die irren Teuerungen (die Inflationsrate liegt in Tschechien über 16 Prozent) sind die gestiegenen Preise für Treibstoff und Düngemittel. Und - nicht zu vergessen - auch die Margen der Händler. Der Verband der hiesigen Gemüsebauern beschwört in einer Erklärung, die Preise nicht erhöht zu haben. Hinter allem stecke die Handelspolitik der Supermarktketten. Nebenbei bemerkt kommen die meisten dieser Ketten aus Deutschland. Deshalb sind die Tschechen auf „die Deutschen" derzeit nicht so gut zu sprechen.