Was sieht ein autonomes Fahrzeug?

Augen und Ohren helfen Menschen, sich gefahrlos im Straßenverkehr zu bewegen. Wie macht das ein selbstfahrendes Auto?

Man sitzt gemütlich im Auto, liest die Zeitung oder spielt am Handy, und der digitale Chauffeur steuert einen ganz entspannt durch den Abendverkehr nach Hause. Auch wenn solche Szenarien mehr Wunsch als Wirklichkeit sind, kommen wir den autonomen Fahrzeugen, die ganz ohne menschlichen Lenker unterwegs sind, immer näher. Doch was sieht so ein autonomes Fahrzeug eigentlich?



„Sensoren sind bei einem selbstfahrenden Auto so etwas wie die Augen“, erläutert Cornelia Zankl, die sich bei Salzburg Research mit autonomen Fahrzeugen beschäftigt. Um das Umfeld zu erkennen und damit gefahrlos weiterzufahren, muss das Auto wissen, wo es sich befindet und was in seiner Umgebung ist. Auch die Frage, ob sich ein Mensch, Tier oder Objekt – etwa ein anderes Fahrzeug – bewegt oder ob es stillsteht, ist entscheidend. Um all das zu erkennen, braucht es Sensoren. „Die Systeme haben verschiedene Vor- und Nachteile, deshalb werden immer mehrere Arten kombiniert“, erklärt die Forscherin.