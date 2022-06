Wo bleibt denn nur das Licht am Ende des Tunnels?

Oben leuchten die Sterne. (Oder doch ganz unten?)

Tief unten im letzten Erdberger Keller des „Gegengifts“, in Raum Nr. 34, residiert die Abteilung für tote Metaphern. Die Kollegenschaft dort bekam am Freitag Besuch aus einer der vielen oberen Etagen. Sie solle, bitte schön, definitiv herausfinden, warum sich die Phrase „Licht am Ende des Tunnels sehen“ seit Anbruch der Coronazeit derart massiv häufe, woher sie denn komme und was sie wirklich bedeute. Eine zielführende Antwort werde noch vor Blattschluss erwartet.