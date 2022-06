Putins Wutrede: „Die USA halten sich für Gott“

Beim 25. Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg greift Kreml-Chef Wladimir Putin den Westen an und bezeichnet Sanktionen als eine „propagandistische Kampagne“.

Moskau. Der russische Präsident, Wladimir Putin, kommt gern zu spät. Dieses Mal, beim 25. Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg – einer „Jubiläumsveranstaltung“, wie viele in der Ausstellungshalle an der Newa gern betonen – sollen es Hacker gewesen sein, die dem Auftritt des 69-Jährigen im Wege stehen. Sie sollen das System, das akkreditierte Journalisten kontrolliert, gestört haben.



Die Sitzung verschiebt sich. Und verschiebt sich. „Immerhin etwas, was in unserem Land immer gleich bleibt“, spotten Telegram-User. Derweil läuft eine bunte Werbung über die Bildschirme. „Russland ist eine Brücke für Dialoge. Russland steht ein für eine Welt ohne Kriege und Konflikte. Wir müssen nicht zwischen ,wir‘ und ,sie‘ teilen, wir müssen einander zuhören“, hallt es durch die Reihen.