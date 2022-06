43 Grad, dabei ist noch nicht Sommer

Abkühlungsversuche im Retiro-Park in Madrid. Es ist erst Mitte Juni, aber schon ungemütlich heiß in Spanien.

Die seit Wochen anhaltende Hitzewelle erreicht vor dem kalendarischen Sommerbeginn schon Rekordwerte. Ursache sind Luftmassen aus Afrika, die nun auch gen Mitteleuropa driften.

Madrid/Palma. Kaum ein Lüftchen weht in diesen Tagen auf Mallorca. Die Temperaturen nähern sich, vor allem im Inselzentrum, der 40-Grad-Marke im Schatten. Selbst das Sonnenbaden und Strandleben sind da nicht mehr das reine Vergnügen. Die Behörden empfehlen, in den Mittagsstunden besser nicht in die Sonne zu gehen. Zudem herrscht maximale Waldbrandgefahr.

Mallorca leidet jetzt, Mitte Juni, unter einer heftigen Hitzewelle – und der Sommer hat laut Kalender noch nicht einmal begonnen. Auf dem Festland ist es allerdings sogar noch schlimmer: Vor allem die südliche Hälfte Spaniens zwischen Madrid und der Region Andalusien gleicht einem Backofen. In der Umgebung der südlichen Städte Sevilla, Córdoba und Granada wurden in den vergangenen Tagen bis zu 43 Grad gemessen. Es könnte noch mehr werden. Nachts kühlt es mancherorts nicht unter 27 Grad. Das sind extreme tropische Nächte, die selbst im Hochsommer in Spanien eher selten sind.