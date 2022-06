Das wahltaktische Dilemma der „Macronisten“

In der zweiten Runde der Parlamentswahl droht der Präsident seine solide Mehrheit an die Linke zu verlieren. Deshalb zögert seine Ensemble, wen sie bei Duellen zwischen radikaler Linken und Rechten unterstützen soll.

Paris. Es ist ein Kampf um jede Stimme: Nur fünf Kandidaten haben im ersten Durchgang der französischen Parlamentswahlen am 12. Juni ihren Abgeordnetensitz auf Anhieb errungen. Vier davon gehören zur linken Allianz Nupes, die immer noch hofft, Staatspräsident Emmanuel Macron im zweiten Wahlgang um seine Mehrheit zu bringen. In fast allen Wahlkreisen kommt es also am kommenden Sonntag zu Duellen.

Das ist die Konsequenz eines Wahlsystems, das die Sitze nicht nach den prozentualen Ergebnissen von Listen zuteilt. In wenigen Fällen haben sich sich Drittplatzierte von Nupes freiwillig zurückgezogen, damit nicht die extreme Rechte das Rennen macht.

Rechts, links oder gar nichts?

Vor einem Dilemma steht Macrons zentristische Allianz Ensemble, wenn Nupes-Vertreter gegen den rechtsextremen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen antreten. Wie soll da die Wahlempfehlung lauten? Für die Macronisten, die sich politisch in der Mitte platzieren, ist die Antwort kompliziert: Sollen sie generell oder nur von Fall zu Fall ihre Hauptrivalen, das Bündnis aus Jean-Luc Mélenchons Linkspopulisten, Sozialisten, Kommunisten und Grünen, unterstützen, wenn sie gegen Rechtsextreme antreten? Oder sollen sich die Macronisten neutral erklären und die Wahl den Bürgern überlassen beziehungsweise gar empfehlen, einen leeren Wahlzettel in die Urne zu werfen?

Da für den Staatspräsidenten, der sich echte Sorgen um seine parlamentarische Mehrheit machen muss, bei diesen Wahlen die Linke eindeutig die Hauptgegnerin ist, fällt es seiner Allianz erst recht schwer, der an die Macht drängenden Nupes irgendeinen Vorzug zu geben oder sie für weniger gefährlich zu erklären als Marine Le Pen und ihre RN-Kandidaten.

„Im höheren Interesse der Nation“

Wie beunruhigt der Präsident ist, belegt sein dramatischer Appell vor einem Besuch in Rumänien und Moldau in dieser Woche. Vor dem Abflug ersuchte er seine Landsleute, ihm „im höheren Interesse der Nation“ am Sonntag eine „klare und solide Mehrheit“ zu erteilen. Diese Mehrheit benötige er, um seine Reformen zu verwirklichen, seine Außenpolitik fortzusetzen und den Einfluss Frankreichs in der Welt geltend zu machen.

Bei einer Nupes-Wahlveranstaltung in Toulouse machte sich dessen Anführer, Jean-Luc Mélenchon, der selbst nicht für einen Abgeordnetensitz antritt, über den Präsidenten lustig: Ob nun Macron jedes Mal, wenn er das Flugzeug verlasse, einen solchen „Sketch auf der Landepiste“ aufführen werde, fragte er sarkastisch.

Eine klare Linie hat aber auch der Linkspopulist nicht, der davon träumt, Premier zu werden. In den 108 Wahlkreisen, in denen Nupes ausgeschieden ist, lautet die Devise der Wahlunion lediglich: „Keine Stimme für die extreme Rechte.“ Genau das hatte auch Mélenchon bei der Stichwahl der Präsidentschaftswahlen gesagt, an der er als Dritter nicht teilnehmen konnte. In sieben Fällen allerdings empfiehlt Nupes explizit, Kandidaten der bisherigen Regierungsmehrheit zum Sieg zu verhelfen.

Die bürgerlichen Konservativen haben indes kein Problem damit, gegen Nupes oder Rassemblement Macrons Kandidaten zu unterstützen. Zwischen „Extremisten“ beider Seiten wollen sie nicht wählen. Seit der Präsidentschaft von Nicolas Sarkozy sagen sie „ni – ni“ („weder – noch“) zu einer Wahl zwischen Rechts- oder Linksaußen. Denn die Gegner ihrer Gegner sind noch lang nicht ihre Freunde.

Lang gab es in Frankreich die stillschweigende Regel der „republikanischen Front“, um eine Wahl von Kandidaten der Le-Pen-Partei zu blockieren. Damit sollte verhindert werden, dass die Politiker einer rassistischen Rechten die Legitimität einer parlamentarischen Vertretung erhalten.

Die linken Parteien haben diese Regel der Abgrenzung jeweils konsequent respektiert. Nach einigem Hin und Her will sich nun Macrons Regierung grundsätzlich auch an diese Tradition halten und ihre Wähler auffordern, in keinem Fall RN-Leute zu wählen. Ebenso wenig aber komme es infrage, Nupes-Kandidaten den Vorzug zu geben, wenn diese „die Werte der Republik nicht respektieren, Polizisten beschimpfen, die Ukraine nicht unterstützen oder aus Europa austreten wollen“. So wenigstens versuchte Premierministerin Élisabeth Borne eine Trennlinie zu definieren. Wer damit nicht zufrieden ist, muss selbst entscheiden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.06.2022)