Ex-Soros-Manager sieht langen Bärenmarkt

Stanley Druckenmiller ist außerdem besorgt, dass eine Bärenmarkt-Rallye einem den »Kopf abreißen« kann.

Stanley Druckenmiller warnt die Wall Street: Der Einbruch an den Aktienmärkten ist noch nicht vorbei. „Meiner Einschätzung nach befinden wir uns seit sechs Monaten in einem Bärenmarkt“, sagte Druckenmiller, der das Duquesne Family Office leitet, am Donnerstag auf der 2022 Sohn Investment Conference. „Für diejenigen, die taktisch traden, ist es möglich, dass die erste Phase beendet ist. Aber ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Bärenmarkt noch einen langen Weg vor sich hat.“



Der Nasdaq Composite Index ist seit seinem letzten Hoch um über 20 Prozent gefallen und erfüllt damit die traditionelle Definition eines Bärenmarktes. Beim S&P 500 war es diesen Montag so weit – er stürzte heftig ab, sodass sich die Verluste seit dem Jännerhoch auf über 20 Prozent belaufen.