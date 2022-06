Wenn Menschen gegen ihren Willen geoutet werden

Rebel Wilson, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Komödiantin, wurde in Australien geboren. Sie spielte in einer Reihe von Filmen mit, etwa „Pitch Perfect“ und „How to Be Single“. Der neue Film „Senior Year“ wird auf Netflix ausgestrahlt.

Rebel Wilson zeigt sich mit ihrer Freundin, nachdem sie von einer Zeitung bedrängt wurde. Es ist nicht das erste erzwungene Outing von Schauspielern.

Im Juni 1978 fanden sich in der Oxford Street, in der Innenstadt von Sydney, Hunderte Menschen ein, um den ersten Mardi Gras für Schwule und Lesben zu feiern, mit einer Parade durch die Stadt. Die friedliche Kundgebung endete mit der gewaltvollen Auflösung der Parade seitens der Polizei. Und damit, dass der „Sydney Morning Herald“ die Namen und Adressen von 53 festgenommenen Teilnehmern veröffentlichte. Bei einer Folgeveranstaltung agierte der „Herald“ genau gleich, diesmal waren 104 Menschen betroffen.



Viele der Teilnehmer verloren anschließend ihre Arbeit, wurden diskriminiert und bloßgestellt. Es sollte 38 Jahre dauern, bis sich die Redaktion für diese Veröffentlichung entschuldigte. Angesichts der aktuellen Debatte rund um die australische Schauspielerin Rebel Wilson fühlen sich viele Beobachter in das Jahr 1978 zurückversetzt. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der „Herald“ die Kolumne ihres Klatschreporters, der darin auf ein zuvor veröffentlichtes Bild von Rebel Wilson Bezug nahm. Sie zeigte sich nämlich erstmals mit einer Partnerin, der Designerin Ramona Agruma. Kolumnist Andrew Hornery monierte in seinem Text, dass Wilson seinen Recherchen zuvorgekommen sei, sei doch er es gewesen, der in einem E-Mail respektvoll Fragen zu ihrer neuen Liaison gestellt habe.