Christina Schümann presst in ihrer Manufaktur verschiedene Öle.

Ein Lebensmittel hatte Hans-Joachim Schümann nicht im Sinn, als er dereinst mit dem Ölpressen begann – sondern einen alternativen Treibstoff für seine Maschinen. Allerdings stellte er bald fest, dass dieses Öl eigentlich viel zu wertvoll war, um es in den Tank zu schütten – und begann auf seinem Hof in Neukirchen an der Enknach mit der Produktion von hochwertigem Speiseöl: von Raps über Walnuss bis Mohn.